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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области сняты ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время

Общество, 17:55 31 августа 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Кафе и рестораны Тюменской области возобновят работу в полном объеме. Запрет на оказание услуг с полуночи до шести утра - снят. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.

Работа фуд-кортов, игровых комнат на территории торгово-развлекательных центров приостановлена до 15 сентября. Данные ограничения не коснутся реализации продукции "навынос".

В Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

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# Александр Моор , коронавирус

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