2 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется встреча "Кто хочет мира – помнит о войне...".

В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется познавательная викторина "Путешествие в страну знаний".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча "Йоготерапия позвоночника: инструкция по применению".

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Набережник" (песни под гитару с музыкантами Тюмени).

Интересное в этот день:

1727 — русская экспедиция под руководством Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку.

1889 — открыт морской порт в Мариуполе.

1933 — подписан советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете.

1943 — освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Лисичанск.

1958 — впервые вышло в эфир телевидение Китая.

1965 — Советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в еврокубках.

1993 — Россия и США подписали соглашение о строительстве МКС.

1996 — последняя смертная казнь в России.

2002 — телеканал ОРТ сменил официальное название на "Первый канал".