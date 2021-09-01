2 сентября - события дня
В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется встреча "Кто хочет мира – помнит о войне...".
В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется познавательная викторина "Путешествие в страну знаний".
В Тюмени в 17 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча "Йоготерапия позвоночника: инструкция по применению".
В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Набережник" (песни под гитару с музыкантами Тюмени).
Интересное в этот день:
1727 — русская экспедиция под руководством Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку.
1889 — открыт морской порт в Мариуполе.
1933 — подписан советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете.
1943 — освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Лисичанск.
1958 — впервые вышло в эфир телевидение Китая.
1965 — Советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в еврокубках.
1993 — Россия и США подписали соглашение о строительстве МКС.
1996 — последняя смертная казнь в России.
2002 — телеканал ОРТ сменил официальное название на "Первый канал".