Для школьников и студентов Тюменской области действует 50% скидка на поезда и электрички

| Фото: www.rzd.ru | Фото: www.rzd.ru

Школьники от 10 лет, студенты и курсанты могут воспользоваться 50% скидкой на проезд в общих и плацкартных вагонах с 1 сентября. Ученики – до 31 декабря, остальные – в течение учебного года. Для этого нужно предъявить справку с места учебы, студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина.

По ее словам, школьники до 10 лет могут воспользоваться скидкой по детскому тарифу. Для них поездка обойдется в 35% от стоимости полного билета в вагонах СВ, купе, плацкартных и общих. С собой нужно взять свидетельство о рождении.

Узнать об актуальных акциях можно здесь, а также в телеграм-канале АО "ФПК" "Вагон скидок". Подписаться на него можно, набрав в строке поиска название канала.

Ангелина Анашкина отметила, что в сентябре 2021 года на 46,7% вырос пассажиропоток, это связано с тем, что в прошлом году был введен ряд ограничительных мер в регионах из-за пандемии, поэтому люди ездили меньше.

Инна Кондрашкина