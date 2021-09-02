3 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 50 минут в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется лекция-беседа "Антитеррор".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная "Велопараду-2021".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется акция-митинг "Мы за мир".

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре у входной арки начнется игра "Правда или ложь", где все желающие проверят свои знания о правилах поведения при захвате заложников.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Тюменском драматическом театре начнется пресс-конференция с артистами Омского государственного академического театра драмы.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по плетению фенечек из мулине.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытие выставки "Третья идея" с экскурсией от автора работ.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по современным танцам.

Интересное в этот день:

301 — основано Сан-Марино — старейшее на сегодня государство Европы.

1609 — Английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.

1791 — во Франции объявлена первая в её истории Конституция.

1803 — Джон Дальтон делает первую запись со стандартными обозначениями химических элементов.

1826 — в России суд снизил ряду декабристов сроки каторжных работ.

1875 — в Москве в торжественной обстановке прошла закладка здания Исторического музея.

1880 — в Петербурге инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в России электрический трамвай.

1914 — американка Мэри Фелпс Джекобс (англ. Mary Phelps Jacobs) изобрела бюстгальтер.

1932 — началось строительство канала имени Москвы.

1953 — Никита Хрущев избран первым секретарём ЦК КПСС.