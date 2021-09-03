4 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в арт-пространстве на набережной р. Тура (Масловский взвоз) начнется показ фильмов.

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51) начнется работа книжного обменника.

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция стилиста Марии Овчинниковой "10 шагов к своему стилю".

В Тюмени в 14 часов 30 минут начнется экскурсия "Прогулка по району Речпорта" с пленэром.

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет День открытых дверей.

Интересное в этот день:

1781 — 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, США.

1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.

1799 — в Российской империи учреждены городские управы.

1802 — Немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.

1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.

1842 — спустя 284 года возобновилось строительство Кельнского собора.

1884 — в России отменена автономия университетов.

1885 — в Нью-Йорке открылось первое в Соединённых Штатах кафе самообслуживания.

1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak", получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки на такую пленку.

1913 — экспедиция на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).

1957 — начался первый полет реактивного пассажирского самолёта "ТУ-104А" по маршруту Москва-Нью-Йорк.

1964 — NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.

1991 — Свердловск вновь стал Екатеринбургом.

1998 — основана компания "Google".