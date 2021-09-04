5 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытое занятие по кундалини-йоге с Ольгой Огневой.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском ЦУМе начнется всенародная запись в детские кружки и секции.

В Тюмени в 12 часов в арт-пространстве на набережной р. Тура (Масловский взвоз) начнется показ художественных фильмов.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется танцевальный флешмоб. В 19 часов начнется танцевальный мастер-класс.

Интересное в этот день:

1775 — начата отливка памятника Петру I (Медного всадника), надзор за которой поручен литейщику Е. Хайлову.

1827 — учреждение в России Морского министерства.

1862 — английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты 9000 метров.

1905 — подписание Портсмутского договора, окончание русско-японской войны.

1927 — образованы Чебоксарский и Мариинско-Посадский район Чувашии.

1977 — запущена автоматическая межпланетная станция "Вояджер-1".

1980 — самый длинный 16-километровый железнодорожный туннель открылся в Швейцарии.

1997 — в Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

1997 — столицей Олимпийских игр 2004 года избраны Афины.