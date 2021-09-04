Тюменцев приглашают на онлайн-марафон диджитал профессий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-марафон "Медиа стажировка" пройдет в Тюмени с 20 по 29 сентября. Лучшие участники получат одно из вакантных мест в организациях, связанных с диджитал. Заявки принимаются до 16 сентября.

Сразу после регистрации для участников проведут тест на оценку hard и soft-компетенций. Программа марафона включает три образовательных лекции от экспертов, после каждой выдаются задания, сообщили Moi-portal.ru.

"Преимущество марафона в том, что участнику не нужно нервничать на собеседованиях — фактически резюме посмотрят сразу в нескольких компаниях. Наши соискатели будут слушать лекции, выполнять задания, знакомиться с компаниями на экскурсии, а по итогам лучшие получат возможность пройти стажировку по реальной вакансии", — рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

На закрытии онлайн-марафона, 29 сентября, будут названы имена 19 победителей, которые пройдут стажировку в одной из компаний города и области с 4 по 17 октября. В списке компаний: молодежное СМИ Moi-portal.ru медиацентр молодёжной политики Тюменской области, digital-агентство "Менделеев Маркетинг", креативное агентство Fol’ga, мультицентр "Моя территория" Тобольск (удаленка), мультицентр "Моя территория" Тюмень.