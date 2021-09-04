Автоинспекторы расскажут школьникам о правилах дорожного движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 тысяч открыток, закладок и памяток по безопасности дорожного движения вручат школьникам Тюменской области во время уроков, которые проведут в каждом образовательном учреждении сотрудники ГИБДД.

Открытки, призывающие к снижению скорости в населенных пунктах и безопасной перевозке детей, получат водители на парковках, у пешеходных переходов.

В этом году в Тюменской области произошло 263 ДТП с участием детей, 3 ребенка погибли, 309 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Наглядные пособия изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".