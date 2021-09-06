7 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Советская, 61 (зал видео-конференций , 5 этаж) начнется пресс-конференция "Поддержка самозанятых граждан".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная презентации книги писателя Анатолия Омельчука "Хочешь основать Тюмень?". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется урок-праздник "Звени, звонок весёлый".

В Тюмени стартует чемпионат по настольной бизнес-игре "Ты - предприниматель" для учеников 7-11 классов.

Интересное в этот день:

1812 — Бородинское сражение, крупнейшая битва Отечественной войны и самое кровопролитное из однодневных сражений.

1822 — Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

1856 — в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II.

1918 — создано Российское телеграфное агентство (РОСТА).

1928 — в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.

1936 — последний сумчатый волк умирает в Тасманийском зоопарке.

1947 — в Москве открыт памятник Юрию Долгорукому.

1953 — Никита Хрущев избран первым секретарём ЦК КПСС.

2007 — день создания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации