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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области по брендовым маршрутам можно отправиться по ценам 2019 года

Общество, 10:43 07 сентября 2021

visittyumen в Instagram | Фото: visittyumen в Instagram

Стоимость туристических продуктов в Тюменской области осталась на уровне 2019 года. Об этом журналисту "Тюменской линии" сообщили в региональном агентстве туризма и продвижения.

В ведомстве отметили, что период действия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, отразился в целом на работе всей туротрасли. Однако за счет реализации комплекса мер по поддержке внутреннего и въездного туризма турпоток в Тюменскую область к концу восстановился на 65% при среднем уровне по стране 60%.

"Комплекс мер включал программу лояльности, крупную медиакампанию, сотрудничество с федеральными туроператорами, федеральные меры поддержки. Число региональных туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров, не изменилось. В настоящее время в Тюменской области работают 32 туроператорские компании", - отметили в региональном агентстве туризма и продвижения.

Татьяна Ковалева

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