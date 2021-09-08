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Тюменцам предлагают стать участниками программы управленческого резерва "Голос поколения"

Общество, 19:36 08 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт отбора на программу молодежного управленческого резерва "Голос поколения" объявило Федеральное агентство по делам молодежи 7 августа.

Участниками могут стать сотрудники, работающие в сфере молодежной политики, студенты вузов и молодые специалисты, работающие в государственных и коммерческих организациях любой отрасли, сообщают организаторы.

Чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету; записать видеообращение (видеопрезентацию) в свободном формате (не более 1 минуты) с ответом на главный вопрос "Почему именно я хочу стать частью команды корабля?". Важно, что в видеообращении необходимо привести примеры соответствия ценностями Росмолодежи. Найти руководителя на месте работы/учебы или в организациях-партнерах человека, который даст письменную рекомендацию. Направить анкету, ссылку на видео и рекомендацию до 23:59 (по мск) 12 сентября на адрес советника руководителя Росмолодежи Мадлен Батуриной.

Кандидатам, успешно прошедшим отбор заявочного этапа, будет предложено пройти дистанционную оценку потенциала. Тестирование пройдет с 15 по 18 сентября. Участники, успешно прошедшие этап тестирования, получат приглашение отправиться с нами в плавание до 20 сентября. Программа первого очного модуля пройдет в Мастерской управления "Сенеж" 27-29 сентября.

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# молодежь , Росмолодежь , управленцы

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