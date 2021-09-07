8 сентября - события дня
В Тюмени в 8 часов 30 минут состоится пресс-тур на предприятия, участвующие в продуктовой ярмарке фестиваля "Тюменская осень".
В Тюмени в 10 часов 10 минут в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ТКТТС) (ул. Станционная, 34) начнется лекция-беседа "Вредное влияние".
В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "TNF: главный отраслевой форум страны". Трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".
В Тюмени в 12 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивно-познавательная программа "Его величество русский язык".
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется мероприятие "Место ратной славы России".
Интересное в этот день:
1380 — русские войска разгромили монголо-татар в Куликовской битве.
1395 — в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Божией Матери.
1636 — основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.
1801 — в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор.
1802 — в России образованы министерства юстиции, внутренних дел, иностранных дел, военное, морское, народного просвещения, финансов и коммерции.
1856 — в Монреале состоялся первый полёт воздушного шара, сделанного в Канаде.
1863 — в Санкт-Петербурге открылось движение конок по Невскому проспекту.
1923 — создано Всероссийское общество слепых.
1941 — немецкие войска окружили город Ленинград, началась блокада Ленинграда.
1967 — вступила в строй Братская ГЭС.
1970 — в СССР утверждён устав средней школы.
2013 — Единый день голосования в России.