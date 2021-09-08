9 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется подведение итогов городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова "О ходе реализации в Тюменской области национального проекта "Безопасные качественные дороги". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется тематическая беседа "Опасно для жизни".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется подведение итогов конкурса "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики (ГМП)".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на Набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция чемпиона России по поисково-спасательным работам Александра Черепанова "Основы выживания в экстремальных условиях".

Интересное в этот день:

337 — три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.

1776 — утверждено новое название Объединённых Колоний Америки — Соединённые Штаты Америки.

1790 — победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турками в сражении у мыса Тендра.

1801 — Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи.

1892 — Американский астроном Э. Барнард открыл пятый спутник Юпитера — Амальтею.

1905 — в России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.

1907 — в Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.

1913 — Русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа "мертвая петля".

1970 — начат выпуск автомобилей "ВАЗ-2101" — "Жигули".

2000 — президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности Российской Федерации.