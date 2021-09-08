9 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется подведение итогов городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город".
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова "О ходе реализации в Тюменской области национального проекта "Безопасные качественные дороги". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".
В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется тематическая беседа "Опасно для жизни".
В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется подведение итогов конкурса "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики (ГМП)".
В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на Набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция чемпиона России по поисково-спасательным работам Александра Черепанова "Основы выживания в экстремальных условиях".
Интересное в этот день:
337 — три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.
1776 — утверждено новое название Объединённых Колоний Америки — Соединённые Штаты Америки.
1790 — победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турками в сражении у мыса Тендра.
1801 — Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи.
1892 — Американский астроном Э. Барнард открыл пятый спутник Юпитера — Амальтею.
1905 — в России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.
1907 — в Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.
1913 — Русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа "мертвая петля".
1970 — начат выпуск автомобилей "ВАЗ-2101" — "Жигули".
2000 — президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности Российской Федерации.