10 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по адресу: деревня Труфаново, ул. Современная начнется встреча экспертов ОНФ с представителями Государственного аграрного университета Северного по вопросу выделения земельных участков под строительство жилья.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется урок безопасности "По дороге в школу".

В Тюмени в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется театрализованная игровая программа "День занимательных уроков".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" 9ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ фильма "Евгений Стрелков: квантовые наблюдения" в рамках выставки "Третья идея".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" 9ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция руководителя центра компетенция SMM агентства "Менделеев маркетинг" Анастасии Здорновой "TikTok vs Reels: за кем будущее".

В Тюмени состоится итоговая сессии "Школы волонтеров".

В Тюмени стартует первый этап всероссийских соревнований по фоновой ходьбе в рамках программы повышения физической активности "Человек идущий".

В Заводоуковске в 11 часов начнется первого ежегодного форума по сельскому туризму в Тюменской области. Трансляция мероприятия состоится на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Интересное в этот день:

1509 — в Стамбуле произошло землетрясение, известное как Малый Судный день.

1588 — английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию.

1693 — Петром I заложено первое судно — 24-пушечный корабль "Св. Павел".

1721 — подписан Ништадтский мир, завершивший Великую Северную войну.

1724 — в Александро-Невскую Лавру перенесены мощи Александра Невского.

1790 — торжественно освящен Троицкий собор Александро-Невской лавры.

1839 — состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне 1812 года.

1894 — в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде.

1908 — Русским правительством основана Финская Академия наук и художеств.

1940 — в СССР утверждено положение о паспортах.

1984 — Начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Матч имел рекордную продолжительность — более 5 месяцев.

1993 — на телеканале "Fox Television" состоялась премьера фантастического телесериала 1990-х годов "Секретные материалы".