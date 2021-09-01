11 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в гостинице "Восток" начнется итоговая сессия образовательного проекта "Школа волонтера".

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства начнется экофестиваль "Я = планета".

В Тюмени в 10 часов в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется акция "Выбираю трезвость".

В Тюмени в 12 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется работа интерактивной мастерской "Творческий Я".

В Тюмени в 13 часов на набережной возле мультицентра "Контора пароходства" начнется профилактическая акция "Стань героем, спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде".

В Тюмени в 16 часов на площади ЖК "Апрель" начнется осенняя дискотека под открытым небом “TikTok Party”.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18/20) начнется концертная программа в рамках акции "Друзья музея".

Интересное в этот день:

1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

1813 — в Санкт-Петербурге открыт Каменноостровский мост.

1832 — в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна высотой 47,5 м.

1882 — в Москве открыт первый в России частный театр.

1918 — декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов.

1943 — на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский гранёный стакан.

1952 — состоялась премьера Шестой симфонии С. Прокофьева.

2001 — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.

2007 — В РФ испытан наиболее мощный неядерный боеприпас в мире.