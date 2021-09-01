12 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется лекция "Как разорвать круг действий, которые приводят к чувству вины".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется танцевальный мастер-класс.

Интересное в этот день:

1504 — Христофор Колумб в ходе четвёртого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1624 — первая субмарина прошла испытания в Лондоне.

1698 — в Российском царстве основан город Таганрог.

1699 — впервые русское судно под трёхцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь).

1715 — Пётр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

1858 — в Новой Шотландии (Канада) открыто золото.

1905 — российский профессор В. Г. Цеге-фон-Мантейфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца.

1933 — Лео Силард предложил идею цепной ядерной реакции.

1940 — найдены наскальные рисунки в пещере Ласко, Франция.

1954 — в Краснодоне установлен памятник молодогвардейцам.

1959 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции "Луна-2".

1994 — в Атланте Марк Андриссен представил новый веб-браузер "Mosaic Netscape", который был выпущен в октябре.