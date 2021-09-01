В Тобольске продолжается выбор эскиза для большого стрит-арта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тобольска приглашают принять участие в онлайн-голосовании по выбору варианта оформления фасада жилого дома по улице Розы Люксембург. Своим мнением граждане могут поделиться в официальной группе городской администрации во ВКонтакте.

На выбор пользователей представлены 11 вариантов для стрит-арта. При этом сразу пять вариантов посвящены изображению Богоявленской церкви.

Впрочем, помимо нанесения на фасад дома образа церкви есть и другие, не менее интересные варианты стрит-артов. К примеру, изображение чудо-юдо рыбы-кита, традиционных сибирских наличников или же имитация фасада дома Корнилова с известными личностями Тобольска. К слову, именно последний вариант в настоящее время лидирует по числу голосов, пишет "Тюменская область сегодня".