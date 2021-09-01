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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

15 сентября - события дня

Общество, 20:09 14 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 11 часов в музее истории поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков 6А, 2 этаж) начнется пресс-конференция по итогам полевого поискового сезона "Вахта Памяти-2021" поисковых отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется третий городской конкурс "Песни нашего двора".

Интересное в этот день:

1812 — Французская армия под командованием Наполеона вошла в московский Кремль.

1830 — в Великобритании открылась первая в мире междугородная железнодорожная линия на паровой тяге — между Ливерпулем и Манчестером.

1917 — выпущен первый номер журнала Форбс.

1921 — Совнарком принял декрет об охране здоровья детей.

1956 — начались регулярные пассажирские полёты на турбореактивных самолётах ТУ-104.

1971 — создана организация "Гринпис".

2000 — в Сиднее состоялось открытие XXVII Летних Олимпийских игр.

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