Водителей Тюменской области предупреждают об особой ответственности в условиях тумана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Густой туман спустился на Тюмень вечером 14 сентября. Водителям рекомендуют проявлять внимание и снизить скорость, особенно в районе пешеходных переходов.

"На загородных трассах есть опасности в низинных местах, когда водители не ожидают резкого снижения видимости", - заострила внимание начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция региона предупреждает водителей о необходимости не просто соблюдения скоростного режима, но об особой внимательности в непростых погодных условиях.

Евгения Тенегина