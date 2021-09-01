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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водителей Тюменской области предупреждают об особой ответственности в условиях тумана

Общество, 20:17 14 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Густой туман спустился на Тюмень вечером 14 сентября. Водителям рекомендуют проявлять внимание и снизить скорость, особенно в районе пешеходных переходов.

"На загородных трассах есть опасности в низинных местах, когда водители не ожидают резкого снижения видимости", - заострила внимание начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция региона предупреждает водителей о необходимости не просто соблюдения скоростного режима, но об особой внимательности в непростых погодных условиях.

Евгения Тенегина

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# ГИБДД Тюменской области , туман

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