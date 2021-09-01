16 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) общественные наблюдатели на выборах 2021 года проверят работу системы видеонаблюдения.

В Тюмени в 10 часов 30 минут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры).

В Тюмени в 11 часов в БФРГТ (ул. Малыгина, 51) о готовности к викторине фестиваля "Тюменская осень" расскажет финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

В Тюмени в 15 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется осенний праздник "Дары природы".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".

Интересное в этот день:

1492 — во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.

1821 — Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.

1859 — английский исследователь Давид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).

1916 — в Онтарио (Канада) введён сухой закон.

1918 — учрежден Орден Красного Знамени.

1931 — основан Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова.

1965 — в СССР внесены поправки в Уголовный кодекс, облегчающие преследования диссидентов.

1975 — Папуа — Новая Гвинея объявила независимость от Австралии.

1987 — подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

1998 — выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари".