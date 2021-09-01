17 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 8 часов начнется работа избирательных участков.

В Тюмени в 9 часов в "Тюменском технопарке" (ул. Республики, 142) начнется брифинг директора "РИО-центра" Татьяны Беляевой по вопросам работы кол-центра фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 11 часов и в 21 час в правительстве области (ул. Володарского, 45) в режиме видеоконференции пройдут брифинги председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина о ходе проведения выборов.

В Тюмени в 11 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры).

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется интерактивное мероприятие "Кибер-квиз" для родительской общественности.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лайт-спич Кристины Ефременко о том, как сделать любой проект заметным в инфополе.

Интересное в этот день:

1156 — создано Австрийское герцогство.

1665 — Великая эпидемия чумы в Лондоне.

1789 — английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.

1871 — в Альпах открыт 13-километровый туннель Мон-Сени.

1920 — при вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).

1932 — основан Литературный институт им. А. М. Горького.

1935 — состоялся первый полет немецкого пикирующего бомбардировщика Юнкерс Ju.87 "Штука".

1941 — в СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан.

1954 — на Новой Земле создан советский ядерный полигон.

1955 — первый полет самолета (NB-36) с работающим ядерным реактором на борту.

1984 — самый первый мультсериал о Трансформерах.