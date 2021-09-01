18 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на десяти площадках города начнется работа "Палаток здоровья" в рамках фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 10 часов на 38 спортивных площадках города начнется семейный фестиваль "Выбираем спорт".

В Тюмени в 10 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 54) начнутся чемпионат и первенство города по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг", "грэпплинг-ги".

В Тюмени в 11 часов и в 21 часов председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин расскажет о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы РФ и депутатов Тюменской облдумы. Онлайн-трансляции пройдут на официальных площадках Тюменской области в социальных сетях, на телеканалах "Тюменское время" и "Твоя Тюмень".

В Тюмени в 11 часов на стадионе спортивной школы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется турнир по футболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного работника физической культуры России, судьи всесоюзной категории Бориса Елькина.

В Тюмени в 12 часов в тюменском Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется киберфестиваль Tyumen Cyber Fest 2021.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс "Секреты совершенства".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется игротека в HobbyGames.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс дизайнера Дианы Окаевой по созданию бумажных гирлянд.

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.

1698 — в Бастилию переведен таинственный узник, известный как "Железная маска".

1893 — завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим океаном.

1925 — принят первый в советской истории закон "Об обязательной военной службе".

1934 — СССР вошел в состав Лиги Наций.

1938 — на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).

1954 — введена в строй Камская ГЭС.

1980 — запуск космического корабля "Союз-38" с первым кубинским космонавтом на борту.

2006 — запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и одновременно первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.

2006 — в Японии изобретен стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.