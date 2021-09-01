19 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 8 часов откроются избирательные участки, начнется третий день выборов в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу.

В Тюмени в 8 часов начнется фестиваль "Тюменская осень".

В Тюмени в 10 часов в многофункциональном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта.

В Тюмени в 10 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 54) начнется чемпионат и первенство города по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг", "грэпплинг-ги".

В Тюмени в 10 часов в спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся чемпионат и первенство

Тюменской области по тхэквондо.

В Тюмени в 11, в 16 и в 20 часов председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин проведет брифинги о ходе голосования.

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется киберфестиваль Tyumen Cyber Fest 2021.

В Тюмени в 12 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется литературный час фантаст-ляссе "Удивительный Уэллс".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется воркшоп с тюменскими дизайнерами, архитекторами и урбанистами "Дизайн города" и показ фильма "Техническая эстетика".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется открытый диалог "Донорство костного мозга: почему это важно".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытый мастер-класс по трендам осени от стилиста Карины Мальчихиной.

В Тюмени в 19 часов 30 минут на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" начнется показ пиротехнической постановки театра огня и света "Гелиос" по мотивам скандинавских легенд "Ворожба".

Интересное в этот день:

1648 — Французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

1841 — построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1864 — в США запатентованы откидные сиденья машин.

1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом.

1941 — 2-я танковая группа вермахта соединилась в районе Лохвицы с частями 1-й танковой группы, в результате чего немецкие войска вошли в Киев.

1969 — первый полет вертолета Ми-24.

1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

1985 — землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла. Более 9000 чел. погибло, 30 000 ранено, 95 000 лишились жилья.

1990 — Ассоциация пользователей UNIX зарегистрировала домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР.

2000 — в Лондоне продемонстрированы уникальные кадры, на которых астероид влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос.