20 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в многофункциональном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА, с нарушением интеллекта.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина "Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на территории Тюменской области". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в В 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнеттся танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул.25 Октября, 23а,стр. 1) начнется лекция "Tik-Tok vs Reels: за кем будущее?".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Эмоциональный интеллект для жизни".

Интересное в этот день:

1519 — начало экспедиции Фернана Магеллана.

1862 — в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория.

1878 — в Петербурге открылись Высшие Бестужевские курсы — первый в России женский университет.

1934 — советский ледокол "Литке" завершил первое плавание Северным морским путём, совершённое за одну навигацию.

1946 — открытие Каннского кинофестиваля.

1993 — парламент Азербайджана принял решение о вступлении в СНГ.

2002 — сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма "Связной" — всего 125 человек.