Директора "Тюменских моторостроителей" наказали за нарушения промбезопасности

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На полгода дисквалифицировал суд гендиректора ПАО "Тюменские моторостроители" за нарушения промышленной безопасности. Как сообщает областная прокуратура, проверка, в частности установила, что в помещениях для хранения опасных веществ не было сигнализации вентиляционной системы.

Часть оборудования, используемого при эксплуатации опасного производственного объекта, не поставлено на учет Ростехнадзора. К работе на опасном производственном объекте допускались лица, не имеющие соответствующую квалификацию и не прошедшие аттестацию.

Кроме того, предприятие не провело аттестацию мастера, ответственного за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте, а также не приняло мер по комплексному обследованию фактического состояния объекта.