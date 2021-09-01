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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проголосовал в Тюмени

Политика, 13:39 17 сентября 2021

"Комсомольская правда-Тюмень" Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проголосовал в Тюмени | Фото: "Комсомольская правда-Тюмень"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял участие в выборах депутатов Госдумы в Тюмени на участке № 2263.

"Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен прийти на голосование и отдать свой голос за будущее, будущее свое, своих детей и нашей страны. Важность заключается в стабильности курса", - рассказал он в интервью корреспонденту "Комсомольская правда-Тюмень".

Как заметил Кобылкин, непросто воплощать в жизнь те или иные реформы, направленные на улучшение жизни и благосостояния людей. Для этого нужно, чтобы в этом конструкторе все институты власти работали слажено.

"Я когда-то был и губернатором, и федеральным министром, знаю, насколько важно, чтобы в Государственной думе работали профессионалы, – говорит он, - хочется, чтобы курс был продолжен и мы не испытывали какую-либо турбулентность. Мы четко понимаем, что у России свой путь, курс, и мы должны его сохранить. Это важно для меня, для моей семьи, для моих детей".

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# выборы , Дмитрий Кобылкин

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