Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проголосовал в Тюмени

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проголосовал в Тюмени | Фото: "Комсомольская правда-Тюмень" Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проголосовал в Тюмени | Фото: "Комсомольская правда-Тюмень"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял участие в выборах депутатов Госдумы в Тюмени на участке № 2263.

"Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен прийти на голосование и отдать свой голос за будущее, будущее свое, своих детей и нашей страны. Важность заключается в стабильности курса", - рассказал он в интервью корреспонденту "Комсомольская правда-Тюмень".

Как заметил Кобылкин, непросто воплощать в жизнь те или иные реформы, направленные на улучшение жизни и благосостояния людей. Для этого нужно, чтобы в этом конструкторе все институты власти работали слажено.

"Я когда-то был и губернатором, и федеральным министром, знаю, насколько важно, чтобы в Государственной думе работали профессионалы, – говорит он, - хочется, чтобы курс был продолжен и мы не испытывали какую-либо турбулентность. Мы четко понимаем, что у России свой путь, курс, и мы должны его сохранить. Это важно для меня, для моей семьи, для моих детей".