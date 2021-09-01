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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

21 сентября - события дня

Общество, 17:52 20 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Экопросвещение в Тюменской области силами СО НКО".

В Тюмени в 19 часов 30 минут на сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется спектакль по мотивам скандинавских мифов тюменского театра "Helios".

Интересное в этот день:

1721 — указом Петра I основан первый военный порт в России — Новая Голландия.

1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова через Швейцарские Альпы.

1810 — Королевский колледж семинария святого Бонавентуры преобразован в Андский университет.

1943 — Чернигов освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

1955 — первое советское ядерное испытание на Новой Земле, и первое подводное — осуществлено в бухте Чёрная, на глубине 12 метров.

1993 — президент России Б. Н. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.

1999 — землетрясение на Тайване, более 2000 жертв.

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