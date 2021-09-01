22 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в отеле "Спасская" (ул. Ленина 2а, конференц-зал "Малевич") начнется пресс-конференция, посвященная VI региональному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

В Тюмени в 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется видеоигра "Мальчик Луковка и его друзья".

В Тюмени в 14 часов Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) начнется встреча студентов с тюменцем Сергеем Мельниковым – слепоглухим спортсменом, обладателем пяти золотых наград первых международных соревнований для слепоглухих.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября 23а стр1) начнется семинар для руководителей проектов, победивших в грантовых конкурсах фонда "Как сделать так, чтобы взаимодействие с фондом не становилась проблемой для некоммерческой организации".

В Тюмени в 19 часов 30 минут на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) огненный театр "Гелиос" покажет спектакль "Ворожба".

В Тюменской области стартует обучение в "Вечерней школе предпринимателя".

Интересное в этот день:

1764 — в Российской империи введены верстовые столбы.

1792 — провозглашена Французская республика.

1839 — в память об Отечественной войне 1812 года в Москве начато строительство нового Храма Христа Спасителя.

1869 — в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.

1944 — Красная армия освободила от нацистов город Таллин.

1980 — начало ирано-иракской войны.

1989 — казахский язык провозглашен государственным языком Казахстана.

2006 — с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V запущен японский научный спутник "Hinode" для исследования в области физики Солнца.