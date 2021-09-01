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Тюменские юниоры борются за награды первенства России по биатлону

Спорт, 17:12 21 сентября 2021

ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Тюменские юниоры приняли участие в кросс-спринте на первенстве России по биатлону в Саранске, сообщает ОСШОР Л. Н. Носковой.

В гонке на 4 км среди юношей 15-16 лет тюменец Тимофей Грехов занял 27 место. В кросс-спринте на 3 км среди девушек 15-16 лет София Милиус взяла 7 место, выполнив разряд КМС. А Юлия Мясоедова финишировала на 16 месте.

Всего в соревнованиях приняли участие 116 юношей и 113 девушек. Золото взяли Таисия Непоп из Новосибирска и Леонид Кульгускин, представляющий Алтайский край и Новосибирскую область.

21 сентября спортсменов ждет кросс-эстафета. 23 сентября первенство России завершится гонкой на лыжероллерах.

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