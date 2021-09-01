23 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание.

В Тюмени в 10 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется тренинг в формате проектной мастерской для некоммерческих организаций региона, участвующих в конкурсах президентских грантов.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся гонки чемпионата России по летнему биатлону.

В Тюмени в 12 часов в аэропорту Плеханово на здании штаба авиакомпании "ЮТэйр" установят мемориальную доску имени Геннадия Ласкина.

В Тюмени в 15 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется конкурс-смотр плакатов "Терроризму – НЕТ!".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа в рамках дня открытых дверей "До успеха – один шаг".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Алгоритмы успеха: саморазвитие и личностный рост".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция выпускника Физико-технического института ТюмГУ Сергея Лима "Термоядерная энергия, и с чем ее едят".

В Тюмени в 20 часов в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется премьера спектакля "Любовь к трем апельсинам".

В Тюмени с 9 до 16 часов в прокуратуре по телефону 8 (3452) 27-04-50 будет работать горячая линия по вопросам своевременного начала отопительного периода.

Интересное в этот день:

1723 — между Россией и Персией был заключён Петербургский мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.

1839 — в Москве заложен храм Христа Спасителя.

1846 — немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле из Берлинской обсерватории, руководствуясь указаниями У. Леверье, обнаружил Нептун.

1848 — американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку.

1873 — в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.

1924 — в Ленинграде произошло сильное наводнение, вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара.

1937 — на территории РСФСР образованы Архангельская и Вологодская области.

1980 — в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка "Акула" ("Тайфун").

1988 — в Москве открыт Дом-музей великого русского певца Фёдора Шаляпина.

1999 — объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет.

2008 — презентация первой версии операционной системы Android.