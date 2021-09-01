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Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому и математике останутся обязательными

Общество, 17:37 23 сентября 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Обязательных единых государственных экзаменов по другим предметам, помимо русского языка и математики, не будет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Рособрнадзор.

В ведомстве пояснили, что, несмотря на ежегодно поступающие предложения о введении других школьных предметов в перечень обязательных для сдачи в формате ЕГЭ, пока такая перспектива не рассматривается.

"Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", — отметили в Рособрнадзоре.

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# ЕГЭ , Рособрнадзор

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