24 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в гостинице "Восток" начнется защита проектов талантливой молодежи регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область". В 14 часов 30 минут во двореце "Пионер" начнется торжественное подведение итогов проекта.

В Тюмени в 10 часов на набережной Туры (ул. 25 лет октября, 23а, стр.1) начнется работа региональной профессиональной выставки "Служим Отечеству".

В Тюмени в 15 часов в ДРСУ-1 ТОДЭП (ул.Дальняя, 24) начнется пресс-тур, посвященный подготовке к работе дорожных служб на федеральных автодорогах в зимний период.

В Тюмени в 18 часов в пространстве "Город молодых" начнется тренинг для родителей "Как улучшить взаимопонимание и взаимоотношения с подростком и в семье".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется презентация проекта второй кофейни "Оптимист".

В Тюмени в 20 часов в МТЦ "Космос" начнется показ спектакля "Любовь к трем апельсинам".

В Тюмени госохотдепартамент проведет тестовый запуск нового беспилотного воздушного судна ZALA 421-16Е HD.

В Тюмени пройдет финал робототехнических соревнований на Кубок РТК:Тюмень.

В Упорово на базе лыжного центра упоровской детско-юношеской спортивной школы (ул. Каратаева, 35) пройдут чемпионат и первенство УФО по ездовому спорту.

Интересное в этот день:

1724 — основана Парижская фондовая биржа.

1838 — в устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.

1852 — первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1916 — русский летчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил "штопор" и вывел из него самолет.

1938 — женский экипаж В. С. Гризодубовой совершил беспосадочный полёт Москва — Дальний Восток.

1953 — в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

1960 — в США на воду спущен первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1967 — Дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.

1970 — Межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

1993 — в России учреждена Комиссия по правам человека.

1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.