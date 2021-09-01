Убийц бизнесмена осудят в Тюмени спустя 13 лет

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих мужчин и женщину, причастных к убийству 13-летней давности предпринимателя Вадима Шушанова будут судить в Тюмени. Как сообщает облсуд, в июле 2008 года бизнесмен пропал без вести, а его машину нашли в Екатеринбурге.

Под подозрение попал партнер тюменца по бизнесу Алексей Щепелин, который также бесследно исчез и был объявлен умершим. Как следует из материалов уголовного дела, у предпринимателей была совместная компания, занимавшаяся строительством зданий, ресторанным бизнесом и техобслуживанием транспорта.

Вадим Шушанов оформил на себя право собственности на два нежилых помещения в строящемся на деньги Алексея Щепелина жилом доме. Они договорились после продажи помещений поделить средства. Однако потом Шушанов заявил, что намерен сдавать их в аренду.

Партнеры поссорились, Щепелин стал требовать свою часть денег. Он намеревался заставить компаньона написать расписку в получении 18 млн 857 тыс. рублей и уже на ее основании через суд вернуть нежилые помещения.

О своем плане он рассказал жене, которая посоветовала пригласить для участия в деле родственника, который предложил убить Шушанова, если тот откажется писать расписку. Заговорщики заманили Шушанова к себе в дом. Но тот отказался, оказал сопротивление и был застрелен из охотничьего ружья.

Через восемь лет задержали скрывавшегося от следствия Алексея Щепелина. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Летом Тюменский районный суд отправил Щепелина в колонию строгого режима на 11 лет. Теперь очередь за его подельниками.