25 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на Войновских горках (Широтная, 263, к. 1) начнутся чемпионат и первенство Уральского Федерального округа и Тюменской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется чемпионат и первенство города по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба.

В Тюмени в 10 часов 45 минут на набережной реки Тура начнется официальное открытие всероссийского дня бега "Кросс Нации".

В Тюмени в 12 часов на спортивной площадке гимназии № 83, корпус 2 (ул. Союзная, 135) начнется открытый турнир по гандболу, посвященный памяти Вячеслава Кондрашенкова.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется день открытых дверей "Дом, где вас любят и ждут...".

В Тюмени в 16 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется день открытых дверей "Дворец творчества".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул.25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытие выставочного проекта "Человек с лицом".

В Тюмени пройдет форум молодых лидеров "PROнаставник".

В Тюмени в экопарке Затюменский пройдут профилактические рейды, посвященные правилам передвижения на велосипедах, самокатах и роликах в многолюдных местах.

В Тюменском районе возле села Успенка в 7 часов начнется областное физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская тропа".

В Ялуторовске в 11 часов на кроссовой трассе в районе Пустошкино, рядом с заводом "Поревит" (ул. Ишимская, 149) начнется фестиваль "Мотодвиж".

Интересное в этот день:

1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

1513 — испанский конкистадор Васко де Бальбоа стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

1763 — по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России.

1799 — Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный "Чертов мост".

1818 — английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1906 — испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал одно из первых в мире радиоуправляемых устройств — "Telekino".

1943 — Смоленск освобожден от немецких войск.

1999 — Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил ее штатную численность.

2002 — в районе поселков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области упал Витимский болид.