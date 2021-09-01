26 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся соревнования Кубка города по киокусинкай.

В Тюмени в 10 часов на спортивной площадке гимназии № 83, корпус 2 (ул. Союзная, 135) начнется открытый турнир по гандболу, посвященный памяти Вячеслава Кондрашенкова.

В Тюмени в 10 часов в СК "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15А) начнется первенство города по рукопашному бою.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется презентация книги "нэп".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском театре кукол начнется отборочный этап фестиваля-конкурса актерской песни "Почти Belcanto".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс". На 17 часов 20 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в Гилевской роще пройдет профилактическая акция, посвященная правилам передвижения на велосипедах, самокатах и роликах в многолюдных местах.

В Ялуторовском районе в СК "Юбилейный" (с.Памятное, ул. Ворошилова, 55) пройдет первенство Тюменской области по армрестлингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

В Увате на аэродроме (ул. Буденного, 38) пройдут всероссийские соревнования по парашютному спорту и чемпионат на кубок главы администрации районе.

Интересное в этот день:

1629 — между Речью Посполитой и Швецией подписано Альтмаркское перемирие, завершившее череду Польско-шведских войн.

1854 — начало обороны Севастополя в ходе Крымской войны.

1887 — Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

1896 — основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения.

1924 — в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта.

1934 — в Англии спущен на воду океанский лайнер "RMS Queen Mary", став первым судном водоизмещением более 75 000 тонн.

1977 — первый ток дала Чернобыльская АЭС — первая атомная электростанция Украины.

2008 — в Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.