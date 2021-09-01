27 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется социально-культурная акция "Услышь тех, кто не слышит".

В Тюмени в 16 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется "Живой урок" на тему "Образы в современной хореографии через творчество драматурга Славомира Мрожека".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октябрбя, 23а, стр. 1) начнется бьюти-встреча "Минимум времени — максимум красоты".

В Тюмени стартует образовательная программа для предпринимателей "Экспортный форсаж - 2021".

В Тюмени пройдет VIII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс".

В с. Упорово в детско-юношеской спортивной школе (ул. Каратаева,35) пройдут чемпионат и первенство УФО по ездовому спорту.

Интересное в этот день:

1781 — в составе России образовано Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.

1811 — освящен Казанский собор в Санкт-Петербурге.

1825 — в Англии началось движение по первой общественной железной дороге.

1829 — Иоганн Фридрих Паррот впервые совершил восхождение на Большой Арарат.

1863 — в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад.

1905 — Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нём энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc².

1965 — в СССР упразднены совнархозы.

1998 — основана компания Google.

2003 — землетрясение магнитудой 7,5 в Республике Алтай, Россия (Чуйское землетрясение).

2007 — с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Dawn для исследования астероидов Веста и Церера.