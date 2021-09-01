В Космосе дадут мультимедийный польский спектакль Musica Posthumana

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ мультимедийного польского спектакля Musica Posthumana состоится в молодежном театральном центре "Космос" 25 сентября. Обсуждение спектакля с соавтором Пшемыславом Дегурски пройдет в рамках Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица".

Musica Posthumana — это экспериментальный проект, синтезирующий музыку, звук, сценическую инсталляцию, медиатехнологии и хореографию. Название отсылает к теории трех сфер Боэция, которая разделяет музыку на musica Instrumentalis, которую слышит человек, musica humana — музыку гармонии души и тела, и musica mundana — музыку гармонии Вселенной.

Спектакль выделяет четвертый элемент — musica posthumana, в которой звук получает автономную силу, вступает в динамические отношения с другими элементами окружающей среды и наделяет неодушевленные существа силой.

"Попытаемся упрощенно описать, как это работает: люди танцуют, специальная техника регистрирует их движения, передает на компьютер, тот сонифицирует эти движения, “миксует” с симфоническим оркестром и искусственным интеллектом, который запоминает звуки, перерабатывает их и потом генерирует новые", — рассказывает исполнительный директор фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец.

Показ и обсуждение спектакля с одним из авторов Пшемыславом Дегурски пройдет на большом мультимедийном экране в режиме zoom-конференции. У зрителей будет возможность услышать историю создания проекта и задать вопросы. Начало в 15 часов, вход свободный.

В этом году тринадцатый фестиваль-форум "Живые лица" пройдет с 24 по 26 сентября, часть мероприятий пройдет онлайн. В фестивале примут участие театры из разных городов страны — от Москвы до Хабаровска, уникальные творческие проекты из Польши и Греции, а также тюменские молодежные театры. Самые активные зрители, приславшие содержательные отзывы о спектаклях, получат памятные призы, пишет "АиФ-Западная Сибирь".