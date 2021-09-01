Тюменским родителям рассказали, как сделать кухню безопасной для детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кухня – самое опасное место для маленького ребенка. Чайники и тяжелые кастрюли нужно ставить как можно дальше так, чтобы малыш не мог их достать, напомнила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Бердюгина.

"Пока ребенок маленький, мы готовим на дальних конфорках. Посуду с длинными ручками, сковороды на передние не выставляем, даже когда блюдо готово", – добавила специалист.

Электрический чайник тоже должен стоять как можно дальше от края, а провода – не свисать, чтобы ребенок не мог потянуть за них. Духовой шкаф и микроволновку следует блокировать от детей. На стол кружки и тарелки нужно ставить в центр, а от скатерти и сервировочных салфеток отказаться – ребенок может потянуть за них и опрокинуть горячую еду и воду на себя.

"Если ребенок обжегся, руку или ногу нужно полностью погрузить в прохладную воду до прибытия скорой помощи. Если ожог на туловище – приложить смоченное полотенце. Когда оно нагревается или высыхает, не убирать, а полить его из стаканчика", – подытожила Ирина Бердюгина.

Важно во время готовки не брать ребенка на руки и использовать определенные конфорки на плите, пишет “Вслух.ру”.