Добровольцы очистили территорию озера Круглое от мусора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная экологическая акция "Сделаем72" состоялась на прибрежной территории озера Круглого в Тюмени. Мероприятие провели в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Тюмени".

Организатором акции выступили добровольческий центр Green Helpers, центр внешкольной работы "Дзержинец" и молодежная администрация Тюмени. К акции также присоединились представители молодежного совета тюменской кадастровой палаты, воспитанники детского морского центра "Алый парус" и другие тюменцы, неравнодушные к экологии города.

"От кадастровой палаты на акцию вышли 12 человек, включая четверых детей наших сотрудников. Трудились сплоченно, собрали 10 мешков мусора. Хотелось бы, чтобы к экологическому движению примкнуло как можно больше горожан", – привели слова председателя молодежного совета кадастровой палаты Екатерина Шибакова в пресс-службе учреждения.

Участники акции попросили организаторов обратить внимание и провести просветительскую работу с рыбаками, которые оставляют свои сети гнить в озере. Подобные встречи, по словам инициативных тюменцев, нужно провести и с теми, кто любит отдыхать на мысовском пляже: там остается слишком много мусора. Такими выводами поделились организаторы акции в своей группе во "ВКонтакте".

Ежегодная акция "Сделаем!" проходит по всей России. Она является частью всемирной кампании "Let's do it!", пишет "Тюменская область сегодня".