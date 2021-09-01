В детских садах Голышмановского городского округа внедрили новые форматы работы

ИА "Тюменская линия". Архив. ИА "Тюменская линия". Архив.

В дошкольных учреждениях Голышмановского городского округа внедряют новые технологии работы с детьми, к примеру, популярные сторителлинг, интеллект – карты, кинопедагогика и создание мультфильмов.

"Два года занимаемся духовно-нравственным воспитанием, опираемся при этом на социокультурные ценности и традиции в семье. В прошлом году создали мини-музей "Русская изба". Знакомим ребят с бытом наших предков, старинными промыслами. Материально-техническая база у нас хорошая и постоянно пополняется новыми игрушками, развивающим оборудованием, мебелью. В ближайшее время планируем закупить ноутбуки для педагогов, чтобы интенсивнее применять на занятиях цифровые технологии", - говорит старший воспитатель Ражевского детского сада "Тополёк" Надежда Бородина

Очередь в детские сады округа отсутствует, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".