Юных тюменцев приглашают на Национальную технологическую олимпиаду

| Фото: Кванториум Тюмень ВКонтакте | Фото: Кванториум Тюмень ВКонтакте

Принять участие в Национальной технологической олимпиаде предлагают школьникам 5-11 классов из Тюменской области. Регистрация уже началась, сообщают организаторы.

Олимпиада входит в национальный проект образование России, а также включена в перечень олимпиад школьников на 2021-20222 учебный год. Участники могут выбрать от одного до трех профилей.

Соревнования пройдут по 31 направлению. При этом 26 профилей рекомендованы Российским Советом олимпиад школьников — победа в них даст 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов. Задания олимпиады будут приближены к реальным отраслевым задачам и носить социальный характер.

Подать заявку на участие можно до конца октября на официальном сайте олимпиады nti-contest.ru.