28 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов по адресу ул. Советская, 61 начнется очередное заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ спектакля "ОдНа".

В Тюмени пройдет образовательная программа для предпринимателей "Экспортный форсаж - 2021"

В Тюмени стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Интересное в этот день:

1542 — подданный испанской короны Хуан Родригес Кабрильо стал первым европейцем, проплывшим вдоль побережья Калифорнии.

1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1760 — взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в ходе Семилетней войны.

1925 — в СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.

1937 — постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделен на Алтайский край и Новосибирскую область.

1944 — начало Белградской стратегической наступательной операции, приведшей к разгрому немецкой группы армий "Сербия".

1979 — официально прекратил существование военно-политический блок СЕНТО.

1994 — паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека.

2001 — бразильский пилот 46-летний Жерард Мос завершил первый в мире кругосветный полет на моторном планере "Ximango", длившийся 100 дней.

2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.