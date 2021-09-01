29 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в конференц-зале СК "Академия спорта" (ул. Спасская, 6) начнется предсезонная пресс-конференция волейбольного клуба "Тюмень".

В Тюмени в 11 часов начнется открытие после реконструкции второй очереди Велижанских водоочистных сооружений.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется праздник народного творчества "России щедрая душа".

В Тюмени в 17 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется вечер отдыха "Мы благодарны вам за прожитые годы!".

В Тюмени 18 часов 30 минут в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется час полезной информации "Территория риска".

В Тюмени пройдет региональный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ "Абилимпикс".

В Тюмени пройдет VIII международноый фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс".

Интересное в этот день:

1515 — Швейцария подписала Вечный мир с Францией.

1717 — произошло Гватемальское землетрясение 1717 года, частично разрушившее город Антигуа-Гуатемала.

1739 — по Белградскому мирному договору Россия получила от Турции Азов и Очаков.

1793 — в английском спортивном журнале впервые упомянуто об игре в теннис.

1809 — граф Н. П. Румянцев назначен государственным канцлером Российской империи.

1829 — в Лондоне создана гражданская полиция.

1885 — в Блэкпуле начали ходить первые в Англии электрические трамваи.

1907 — в Петербурге торжественно открыто регулярное трамвайное движение.

1926 — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1951 — открыт 12-й спутник Юпитера — Ананке.

1983 — состоялся первый полёт самолета Ан-74.

2001 — гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках.