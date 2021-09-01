В кофейнях тюменцам с термокружками продают напитки со скидкой до тридцати процентов

Молодая Гвардия | Тюмень Молодая Гвардия | Тюмень

Скидку от одного до тридцати процентов предоставляют посетителям 70 кофеен Тюмени в рамках проекта "My Cup". В каких заведениях напиток нальют за меньшую цену, если прийти со своей термокружкой, можно узнать в приложении "2ГИС".

29 сентября отмечается Международный день кофе, и, как сообщили в региональном отделении "Молодой Гвардии", в честь этого расширено количество кофеен-партнеров, участвующих в "My Cup". В кафе установлены счетчики, которые помогут отследить, сколько человек приняли участие в акции и какое количество ресурсов удалось сохранить. За полтора года проекта в Тюмени было сэкономлено 60 тыс. стаканчиков.

Одно дерево, из которого можно сделать примерно две тысячи стаканчиков, растет в среднем 50 лет, а после покупки кофе отправляется в мусорный бак. Пока ни одно из предприятий в России не принимает использованные стаканчики на переработку.