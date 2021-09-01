30 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова на тему "Деятельность депутатской фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе VII созыва".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Первый арктический заплыв моржей из Тюмени между двумя ледоколами".

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется церемония закрытия регионального этапа "Абилимпикс".

В Тюмени в 13 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется развлекательная программа "Сеть".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется танцевальная программа "В городском саду", посвященная Дню пожилого человека.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется интерактивное мероприятие "Киберквиз".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ спектакля "ОдНа".

В Тюмени продолжится VIII Международный кинофестиваль "Ноль Плюс".

В с. Ярково на стадионе стадион ДЮСШ (ул. Первомайская, 20) начнутся соревнования по лапте в рамках спартакиады учащихся Тюменской области.

Интересное в этот день:

1452 — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.

1846 — в Чарльстоне доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира.

1901 — во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

1902 — запатентован искусственный шёлк (вискоза).

1916 — Я. И. Нагурский на гидросамолёте М-9 выполнил "мёртвую петлю".

1928 — английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.

1941 — начало операции "Тайфун" (немецкого наступления на Москву).

1948 — состоялся первый свободный полёт вертолёта Ми-1 конструкции ОКБ М. Л. Миля.

1954 — пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "USS Nautilus".

1982 — создан Государственный камерный ансамбль "Виртуозы Москвы" под руководством скрипача Владимира Спивакова.

1998 — академику Дмитрию Лихачёву вручена высшая награда России — Орден Святого апостола Андрея Первозванного номер 1.

2015 — началась военная операция России в Сирии.