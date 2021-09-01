Коварная волна и сильное течение: названы трудности "Арктического километра"

| Фото: Газпромнефть – Ямал | Фото: Газпромнефть – Ямал

Коварная волна Обской губы за 200 метров до финиша закрутила тюменского моржа Тимофея Святова, словно в воронке. Она едва не сбила спортсмена с форватера. Добраться до финиша ему помог вид расположенного неподалеку мостика ледокола.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал сам любитель арктического плавания: "От ледокола к ледоколу плыть было не тяжело, но волнительно. По опыту скажу, что под морскую волну подстроиться гораздо легче, она предсказуема. Здесь же волна коварная, на старте плыл ровно хорошо, а вот метров за двести вал пошел вперемешку, было ощущение, что я попал в воронку или котел. Не скрою, стало страшно, но когда увидел неподалеку мостик, то спокойно дошел до финиша".

В Telegram-канале Книги рекордов России отметили и другие трудности, с которыми столкнулись тюменские моржи.

На одном из пловцов перед стартом лопнули очки, сильное течение норовило увести спортсменов от финиша. В день постановки рекорда заплыву предшествовал перелет самолетом и почти полуторачасовой перелет вертолетом с посадкой прямо на борт ледокола "Александр Санников". Заплыв пришлось провести в день прилета, 28 сентября, вместо запланированного 29 сентября, потому что надвигалась плохая погода. Из-за этого не состоялся тренировочный заплыв и спортсмены не отдохнув и без предварительной тренировки совершили буквально невозможное – проплыли километр в ледяной воде за Полярным кругом, чего в истории до этого момента не удавалось никому.

Напомним, заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт". Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" принимала участие в экспедиции.

Моржи из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Тимофей Святов, Валерий Щукин, Юрий Неупокоев, Альберт Собиров, Игорь Филатов и Стас Каренгин, а также гостья из Красноярска Наталия Усачева проплыли 1 км от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики".

Инна Кондрашкина