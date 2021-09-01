В Тюмени бесправника за пьяную езду отправили под арест на 12 суток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 суток административного ареста получил тюменец Намик Г. за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что 21 августа пил с друзьями пиво, а затем сел за руль машины друга и поехал домой. На ул. Республики его задержали сотрудники ГИБДД.

Полицейским Намик представился как Али, но в дальнейшем признался, что указал не свое имя. Мировой судья, изучив все материалы дела, назначил мужчине наказание в виде ареста.