  • 30 сентября 202130.09.2021четверг
  • USD72,7608
    EUR84,8755
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени бесправника за пьяную езду отправили под арест на 12 суток

Происшествия, 18:29 30 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 суток административного ареста получил тюменец Намик Г. за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что 21 августа пил с друзьями пиво, а затем сел за руль машины друга и поехал домой. На ул. Республики его задержали сотрудники ГИБДД.

Полицейским Намик представился как Али, но в дальнейшем признался, что указал не свое имя. Мировой судья, изучив все материалы дела, назначил мужчине наказание в виде ареста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арест , пьяная езда , Тюменский областной суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:53 30.09.2021Прокуратура организовала проверку после пожара на кровле дома по ул. Народной в Тюмени
18:29 30.09.2021В Тюмени бесправника за пьяную езду отправили под арест на 12 суток
17:25 30.09.2021Житель Казанского района отработает 120 часов за хранение наркотиков
16:34 30.09.2021Житель Голышманово до смерти избил знакомого