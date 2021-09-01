1 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый турнир по художественной гимнастике на приз главы администрации города.

В Тюмени в 11 часов в зале конференций по адресу: ул. Советская, 61 начнется церемония награждения победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills.

В Тюмени в 12 часов начнется открытие областного форума "На 55 с плюсом!" . Трансляция будет идти на официальных страницах департамента социального развития Тюменской области и телеканала "Тюменское время" ВКонтакте.

В Тюмени в 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Молодые сердца".

В Тюмени в 13 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная концертная программа, посвященная Дню пожилого человека.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное пятилетию со Дня образования управления Росгвардии по Тюменской области и 30-летию со дня создания Тюменского ОМОН.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Мудрой осени счастливые мгновенья".

В Тюмени в 14 часов 30 минут на железнодорожном вокзале Тюмень (ул. Привокзальная, 22) начнется акция #ЧитайПутешествуйРЖД.

В Тюмени в 14 часов 30 минут начнется культурная программа для участников Всероссийского форума серебряных добровольцев. В 15 часов начнется мотивационная встреча со спортсменкой Светланой Хоркиной, в 17 часов - установочное совещание с финалистами грантового конкурса "Молоды душой".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии начнется XXXI музыкальный фестиваль "Алябьевская музыкальная осень". На сцене выступит маэстро Алексей Карабанов и Тюменский филармонический оркестр.

В Тюмени в 19 часов в концертном зале ДК "Поиск" концертная программа "Через поколения".

В Тюмени в детском оздоровительно-образовательном центре "Алые Паруса" пройдет осенний городской интенсив Российского движения школьников.

Интересное в этот день:

1550 — Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", и тем самым заложил основы регулярной русской армии.

1869 - появились первые почтовые открытки. Их выпустили в Вене.

1927 - родился российский актер Олег Ефремов.

1931 - в Москве введен в эксплуатацию автомобильный завод, построенный на месте бывшего автопредприятия АМО.

1944 - в Тюмени образовано статистическое управление Тюменского облисполкома.

1967 - центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

1971 - во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".

1977 - король футбола Пеле ушел из спорта.

1990 - в СССР был принят закон "О свободе совести и религиозных организациях".

1992 - в России началась выдача приватизационных сертификатов-ваучеров.

1993 - в России отменена прописка.

1998 - ОАО "Авиастар" выпущен первый магистральный пассажирский самолет Ту-204-120 с двигателями фирмы "Rolls-Royce" по контракту с "Kato Aeromatik".

2017 - референдум о независимости Каталонии.