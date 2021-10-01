2 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в экопарке "Затюменский" (лыжная база спортивной школы № 2, ул. Барнаульская, 17/2) начнется Осенний день здоровья.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие Всероссийского форума "серебряных" добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой".

В Тюмени в 12 часов в сквере "Корабельном" (ул. Судоремонтная, 27) начнется спортивная программа "Покажи характер".

В Тюмени в 12 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22) начнется спортивно-игровая программа "Формула здоровья".

В Тюмени в 13 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнется праздничная программа "Старшие рядом".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а,стр. 1) начнется научный поединок Science Slam.

В Тюмени в 19 часов начнутся съемки восьмой части новогодней комедии "Ёлки".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется "Квартирник".

В Тобольске в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется интеллектуальная игра "Эрудит-квартет".

Интересное в этот день:

1552 — взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.

1834 — в Москве открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 1814 годов.

1836 — Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции.

1870 — Рим стал столицей объединённой Италии.

1879 — русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" — прототип трактора на гусеничном ходу.

1929 — первый авиаперелет по маршруту Ташкент — Душанбе — Гарм — Хорог.

1940 — издан указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Государственных трудовых резервов.

1974 — в Якутии произведен ядерный взрыв "Кристалл" мощностью 1,7 килотонны.

1997 — официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

2000 — ученые создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.