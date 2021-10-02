3 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмеин в 9 часов в Тюменском технопарке и в гостинице "Восток"начнутся мероприятия Всероссийского форума "серебряных" добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре"Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по созданию бомбочек для ванны.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре"Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется Шоу коротких историй.

Интересное в этот день:

1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.

1782 — в России Екатериной II учрежден Орден Святого Владимира.

1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.

1891 — в результате сильного землетрясения в Абхазии образовалось озеро Амткел.

1910 — открытие Московского аэродрома на Ходынском поле (закрыт в 2003 году).

1938 — образована Пермская область.

1942 — первый успешный запуск ракеты "Фау-2".

1952 — первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.

1968 — состоялся первый полет магистрального пассажирского трёхдвигательного самолёта "Ту-154".

2002 — состоялась премьера культового аниме Наруто.